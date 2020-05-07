Полгода колонии-поселения получил молодой селянин за пьяную езду

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Более полугода проведет в колонии-поселении житель Уватского района за пьяную езду, сообщает прокуратура Тюменской области.

Уватский районный суд вынес приговор 26-летнему жителю с. Алымка. Как следует из материалов уголовного дела, 12 февраля молодой человек уже был осужден за пьяное вождение к 200 часам обязательных работ и лишен водительских прав на два года.

Но должных выводов он не сделал. Вечером 17 марта в состоянии опьянения поехал в Уват, где и был остановлен сотрудниками ДПС. Освидетельствование показало, что водитель пьян.

Суд назначил подсудимому шесть месяцев пять дней колонии-поселения и на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.