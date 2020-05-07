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Трое ялуторовчан нашли чужую карту и отправились за покупками

Происшествия, 16:00 07 мая 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Трое молодых ялуторовчан за чужой счет купили продукты и алкоголь, воспользовавшись найденной банковской картой, сообщает УМВД Тюменской области.

В дежурную часть обратился местный житель. Он сообщил, что с его утерянной карты неизвестные сняли средства. Правоохранители установили и задержали подозреваемых.

Трое приятелей нашли карту с функцией бесконтактной оплаты на автозаправке. Молодые люди решили проверить, есть ли на ней средства. Покупка шоколада в магазине прошла удачно и тогда они приобрели продукты и алкоголь. Потратив более 1 тыс. 500 рублей, подозреваемые выбросили карту.

В отношении ранее судимых местных жителей 1997, 1998 и 1992 годов рождения возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, с использованием электронных средств платежа совершенное группой лиц".

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# банковские карты , уголовное дело , Ялуторовск

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