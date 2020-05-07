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Медицинские маски передали студенты медикам Ишима

Общество, 16:03 07 мая 2020

Областная ишимская больница №4 | Фото: Областная ишимская больница №4

Волонтеры-студенты Ишимского медицинского колледжа сшили и передали медикам многоразовые маски, сообщает пресс-служба областной Ишимской больницы № 4.

Добровольцы изготавливают маски для студентов и персонала учебного заведения. В этот раз решили подарить врачам, которые ежедневно работают в средствах индивидуальной защиты. Вместе с масками специалисты молодежного центра развития привезли в больницу 500 георгиевских лент. Их будут вручать всем посетителям медучреждения накануне 9 Мая.

Областная ишимская больница №4 | Фото: Областная ишимская больница №4

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# волонтеры-медики , Георгиевская лента , Ишим , медицинские маски , студенты

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