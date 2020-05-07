Общее количество больных коронавирусной инфекцией на Ямале превысило тысячу человек

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1 тыс.18 случаев заражения COVID-19 подтверждено Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО на 7 мая, сообщает ИА "Север-Пресс".

93 новых случая выявлены за последние сутки, из них 84 - на месторождениях и производственных объектах, девять - в населенных пунктах региона.

Выздоровели от коронавируса 150 человек. Среди заболевших 255 жителей населенных пунктов, выздоровели 104 человека. Среди 763 человек, находящихся на производственных объектах и на месторождениях, вылечились от коронавируса 84 человека.

В стационарах лечение проходят 182 пациента. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечение проходят 683 заболевших. Из госпитализированных в данный момент 13 пациентов находятся в тяжелом, 1 — в крайне тяжелом состоянии, четверо из них — на поддержке аппаратов ИВЛ. За минувшие сутки в ЯНАО отмечается значительный рост числа случаев внебольничных пневмоний. Выявлено 28 новых случаев заболевания. Все заболевшие госпитализированы. У двоих из них подтвержден COVID-19.

В лабораториях Ямала провели 56 тыс. 555 исследований на COVID-19. По охвату населения тестированием Ямал в тройке российских регионов-лидеров.