Более девяти тысяч гектаров засеяли упоровские аграрии

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9 тыс. 205 гектаров засеяли упоровские аграрии по данным на 7 мая. К яровому севу приступили 17 сельхозпредприятий района. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил агроном комитета по развитию АПК администрации муниципалитета Виктор Трикачёв.

По его словам, посевную кампанию начали 3 мая, аграриям предстоит засеять 74 тыс. 357 га, из них 55 тыс. 10 га займут зерновые и зернобобовые культуры.

"Сейчас зерновые и зернобобовые разместились уже на 6 тысячах 790 гектарах. 2 тысячи 543 гектара засеяли работники агрофирмы "КРиММ" и 1 тысячу 7 гектаров – ЗАО "Нива-Агро" - рассказал Виктор Трикачёв.

Техническими культурами засеяли 643 га. В числе масленичных, кроме традиционно выращиваемых рапса и сои, в этом году будет и лен. Эту культуру на 60 га засеяли специалисты ООО "Тобол".

Ирина Кургузова