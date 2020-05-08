Ишимские врачи спасли трех детей после проглатывания монет

| Фото: пресс-службы об № 4 (г. Ишим) | Фото: пресс-службы об № 4 (г. Ишим)

Трех детей из Приишимья спасли после проглатывания монет врачи-эндоскописты ишимской областной больницы №4, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Рублевую монету достали из пищевода трехлетнего ребенка из Бердюжья. Похожий случай произошел с четырехлетней жительницей с. Казанское.

"Как правило, в случае проглатывания инородного предмета у ребенка начинаются боли в животе, ему становится трудно или же невозможно глотать. С такими симптомами к нам и доставили девочку из Казанки. Под общим наркозом мы в считанные минуты извлекли из пищевода двухрублевую монету", – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Бахтиержон Юлдашев.

К счастью, монетка не успела нанести серьезного ущерба здоровью ребенка. Врачи сутки после вмешательства наблюдали за состоянием девочки и только после того, как убедились, что ребенок чувствует себя хорошо, выписали домой.

6 мая вновь из Казанки и тоже с подозрением на инородное тело в желудочно-кишечном тракте в больницу на скорой был доставлен ребенок пяти лет. Рентген показал, что в желудке малыша находится монета. При проведении эндоскопии врачи выяснили, что внутри ребенка не одна, а сразу две рублевые монеты. Извлекли их также с помощью эндоскопа – длинной гибкой трубки с миниатюрной видеокамерой и специальными щипцами-захватом на конце. Он вводится в желудок через рот, позволяет увидеть, захватить и извлечь инородный предмет без разрезов. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

Врачи напоминают, что иногда похожие ситуации приводят к серьезным последствиям. Инородное тело, застрявшее в пищеводе, может привести к разрыву его стенки, а это серьезная угроза жизни маленького человека.