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Движение по трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, где упал переход, ограничено

Происшествия, 16:18 08 мая 2020

Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Движение по федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск, на которой 8 мая обрушился надземный пешеходный переход, ограничено с обеих сторон.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

"По предварительным данным, "КамАЗ"-манипулятор, проезжая под переходом, задел его своей стрелой. Пешеходник упал на автомобиль "Газель", – добавила она.

В настоящее время пытаются убрать с дороги пешеходный переход, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд по трассе.

"Сейчас движение по федеральной автодороге ограничено с обеих сторон – как со стороны Тобольска, так и со стороны Тюмени. Образовалась пробка. Просим автовладельцев не ехать по этой дороге", – пояснила Анжела Борисова.

Напомним, надземный пешеходный переход обрушился на 13-м км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск.

Инна Пахомова

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# ГИБДД , дорожное движение , надземный переход

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