Современные технологии применят при благоустройстве парка в Туртасе

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Концепцию благоустройства центрального парка в Туртасе нужно продумывать уже сейчас, считает глава района Сергей Путмин. Территорию от Дома культуры до многоквартирных домов важно обустроить с применением современных технологий.

По информации пресс-службы администрации Уватского района, сейчас в парке располагается хоккейный корт, есть игровая площадка. В 2019 году рядом с площадкой отсыпали участок для того, чтобы создать на нем автогородок.

"Он будет полезен ребятам дошкольного и младшего школьного возраста. Дети будут изучать правила поведения на дороге. Для городка уже закуплены машинка и знаки дорожного движения. Перед тем, как проводить монтаж, заасфальтируем этот участок", – рассказал глава Туртасского сельского поселения Станислав Богатырь.

Глава поселения добавил, что в парковой зоне в 2020 году проведут замену старых деревянных электрических опор на новые со светодиодным освещением. Дополнительно установят еще шесть опор. Работы проведут за счет собственных средств – 300 тыс. рублей. Кроме того, частично заменят игровые элементы на других детских площадках поселка.

"Мы уже начали благоустройство населенных пунктов с северных поселений: по поручению губернатора разрабатываются проекты центральных площадей Демьянки и Демьянского. Главное в этом – учитывать мнения жителей близлежащих домов, молодежи, пенсионеров, молодых мам, спортсменов, предпринимателей. То, что будет разработано, должно нравиться жителям и использоваться с удовольствием", – отметил глава Уватского района Сергей Путмин.