Тюменским предпринимателям расскажут о новых мерах поддержки

| Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области | Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области

Разъясняющее мероприятие для бизнес-сообщества с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области пройдет в онлайн-формате 13 мая. Его участниками станут также представители управления федеральной налоговой службы России по Тюменской области, регионального отделения Фонда социального страхования РФ и Пенсионного фонда РФ, сообщают организаторы.

В рамках полуторачасовой онлайн-конференции руководители органов исполнительной власти и государственных фондов ознакомят предпринимателей с федеральными и региональными мерами поддержки малого и среднего бизнеса, расскажут о новом порядке уплаты некоторых налогов и предоставлении отчетности в органы ПФР.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой мероприятие пройдет в формате видео-конференц-связи. Начало запланировано на 11 часов. В день проведения конференции необходимо пройти по ссылке и ввести пароль 2020.