  • 12 мая 202012.05.2020вторник
  • USD73,8725
    EUR80,0039
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменским предпринимателям расскажут о новых мерах поддержки

Экономика, 16:34 12 мая 2020

пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области | Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области

Разъясняющее мероприятие для бизнес-сообщества с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области пройдет в онлайн-формате 13 мая. Его участниками станут также представители управления федеральной налоговой службы России по Тюменской области, регионального отделения Фонда социального страхования РФ и Пенсионного фонда РФ, сообщают организаторы.

В рамках полуторачасовой онлайн-конференции руководители органов исполнительной власти и государственных фондов ознакомят предпринимателей с федеральными и региональными мерами поддержки малого и среднего бизнеса, расскажут о новом порядке уплаты некоторых налогов и предоставлении отчетности в органы ПФР.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой мероприятие пройдет в формате видео-конференц-связи. Начало запланировано на 11 часов. В день проведения конференции необходимо пройти по ссылке и ввести пароль 2020.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# видеоконференция , предприниматели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:12 12.05.2020Господдержка для бизнеса помогает предпринимателям не растеряться, уверен Артем Андросов
17:00 12.05.2020Кооператив "Таволжан" выполнил план сева на 43%
16:34 12.05.2020Тюменским предпринимателям расскажут о новых мерах поддержки
13:11 12.05.2020Фермер из Богандинки начал развивать мясное скотоводство после получения гранта