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Сильнейших шахматистов назвали в Нижнетавдинском районе

Спорт, 17:31 12 мая 2020

администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

17 юных шахматистов спортивной школы Нижнетавдинского района участвовали в праздничном онлайн-турнире, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает администрация муницпалитета.

Двухчасовой турнир провели на интернет-платформе. Ребята сражались в рапид. На партию было отведено по 15 минут.

В группе ребят 2010 года рождения и старше победителем стал Степан Грабовский. В группе шахматистов 2011 года рождения и младше победителем стал Степан Лысенок.

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