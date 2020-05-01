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Заключительные отборочные игры чемпионата "Мой выбор 2.0" пройдут в Тюмени

Общество, 18:59 12 мая 2020

пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Отборочные игры первого городского чемпионата по многопользовательской онлайн-игре "Мой выбор 2.0" заевршаются в Тюмени, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО. Заключительные отборочные игры, на которых определятся последние из 18 участников полуфиналов уникального турнира, состоятся 13 мая.

Обучающая браузерная игра "Мой выбор 2.0" - это совместная разработка тюменских игротехников, ведущих представителей общественного сектора региона и специалистов IT-компаний из разных уголков России.

Участники в режиме онлайн знакомятся с основными направлениями и формами социальной активности, моделируя возможности достижения личного успеха через участие в позитивных гражданских практиках, а также получая информацию о вредоносных последствиях для личности и общества асоциального и девиантного поведения.

В процессе молодые люди сталкиваются с различными игровыми ситуациями, моделирующими реальные жизненные проблемы, и учатся принимать непростые решения, выбирая между альтернативными вариантами действий.

Турнир, проходящий на двух интернет-площадках, разработанных независимыми командами разработчиков - IT-специалистами веб-платформы "ИгроN-сервис" и командой московских экспертов под руководством программиста Евгения Мазурова, стартовал в конце апреля.

На данный момент в игровых сессиях чемпионата успели принять участие почти 300 молодых людей: учеников школ, колледжей и средних специальных учебных заведений Тюмени, а также других регионов России и даже стран ближнего зарубежья, среди зарегистрированных участников есть представители Москвы, Сочи, Армении и Узбекистана.

Полуфинальные туры чемпионата по браузерной игре "Мой выбор 2.0" состоятся 15 мая.

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# настольные игры , социально ориентированные некоммерческие организации

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