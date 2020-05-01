В Тобольске почтили память фотокорреспондента Александра Ефремова

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Память фотокорреспондента Александра Ефремова почтили в Тобольске, сообщает Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия".

Коллеги Александра Ефремова возложили цветы в сквере газеты "Тобольская правда", где установлен памятник "Жизнь за правду".

12 мая исполнилось 20 лет со дня гибели в Чечне тюменского фотокорреспондента Александра Ефремова. Он поехал в командировку, чтобы рассказать о службе тюменских сотрудников временного УВД в Заводском районе Грозного. Автомашина УАЗ с журналистом и тремя офицерами подорвалась на радиоуправляемом фугасе в пригородном поселке Кировском.

Последний репортаж Ефремова после смерти увидел свет на страницах газеты. За мужество и героизм президент России Владимир Путин наградил Александра Ефремова боевой медалью "За отвагу" посмертно.

Ефремов стал прототипом первого в России памятника "Жизнь за правду", посвященного всем журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга. Памятник установлен по инициативе руководителя фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрея Артюхова в 2016 году на родине корреспондента — в Тобольске. Средства на его создание выделили единороссы облдумы. Бессмертный образ создали скульпторы Николай Распопов, Александр Скареднов и Роман Кальнин.

19 год подряд проводится конкурс репортажной фотографии "Имени Александра Ефремова". Фотографии на него присылают не только тюменцы, но и жители других регионов.

"Партия не только поддерживает этот конкурс, но и является учредителем нескольких номинаций. Традиционной стала номинация "Человек труда", призванная рассказать о людях рабочих профессий. В этом году уже открыт прием работ, который продлится до 30 июня", - сообщил Андрей Артюхов.