Тюменцев приглашают принять участие в конкурсе "Держи планку"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

22 человека приняли участие в конкурсе "Держи планку Тюмень", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Записать видео и оставить заявку на участие в конкурсе тюменцы могут до конца текущей недели. Победителей определят в пяти номинациях: рекордное время, самая необычная планка, активный участник, самый юный участник и случайный победитель.

Горожане записывают индивидуальные, групповые, семейные видео. Самым активным участником пока является семья Курмановых – мама Гульнара, дочери Линиза (10 лет), Азалия (8 лет) и сын Данил (6 лет), - приславшая четыре видео по различным номинациям. Самой юной участнице акции Екатерине Абрамовой 2 года и 5 месяцев.

"Наша старшая дочь Алена увлекается спортом. Она смотрит видео с различными комплексами упражнений и повторяет. Младшая не отстает, так и научилась, глядя на сестру, делать планку. Сначала она просто лежала на животе, потом стала руки выпрямлять, а сейчас делает ее практически идеально. Это одно из любимых ее упражнений. Уверена, если я с ней попробую посоревноваться, она по времени простоит в планке гораздо дольше меня", - считает мама Кати Светлана Абрамова

Удивительную выносливость продемонстрировали братья Петренко – 9-летний Саша и 7-летний Миша. Оба занимаются боевыми искусствами и даже на самоизоляции усиленно тренируются дома.

"Саша и Миша регулярно выполняют комплексы упражнений, в которые входят самые различные виды планок. Не каждый взрослый сможет их выполнить, но ребята стараются. Для меня же важно физическое здоровье детей. Поэтому поддерживаю сыновей в их спортивных стремлениях", - рассказала мама Екатерина Петренко.

Итоги конкурса "Держи планку Тюмень" подведут 18 мая.