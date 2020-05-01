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Врачи скорой помогли мужчине, которого покусала собака

Происшествия, 15:43 13 мая 2020

p03tmn.ru/ru/ | Фото: p03tmn.ru/ru/

Экстренную помощь получил укушенный собакой тюменец, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Инцидент произошел в деревне, куда 49-летний мужчина приехал в гости. В результате нападения тюменец получил глубокие кровоточащие рваные раны на лице и руке.

Скорая доставила пострадавшего в Областную клиническую больницу № 2. Медики диагностировали у него рваную рану на левом предплечье размером около 5 см, в области носа, верхней губы, и подбородка – размером 3 мм. В приемном отделении пациенту обработали раны, наложили швы, ввели противостолбнячную вакцину и направили к рабиологу для решения вопроса о вакцинации против бешенства.

"Пациент, который подвергся нападению собаки или другого животного, ни в коем случае не должен пускать все на самотек и уж тем более пренебрегать приемом врача. Речь может идти о возможном заражении бешенством – чрезвычайно опасным заболеванием, которое, если своевременно не принять медицинские меры, может привести к смерти", – пояснил врач-рабиолог ОКБ №2 Андрей Вялков.

Всего за минувшие праздничные выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 707 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 876 вызовов, остальные – в неотложной. В стационары доставлены 780 пациентов.

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# бешенство , скорая помощь , собака , укусы

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