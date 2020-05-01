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Семьдесят кинологов прошли обучение в Тюмени

Общество, 12:59 14 мая 2020

Росгвардия по Тюменской области ВКонтакте | Фото: Росгвардия по Тюменской области ВКонтакте

Более 70 военнослужащих и сотрудников спецподразделений Росгвардии со всей страны завершили подготовку в Центре личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии России, сообщает Росгвардия по Тюменской области.

Подтверждением успешного обучения стала итоговая аттестация кинологов и их питомцев с вручением свидетельств о профессиональном обучении и документов о сертификации служебных собак. Десяти военнослужащим присвоено воинское звание "прапорщик".

В программу обучения вошли дисциплины по различным направлениям, включая инженерную и огневую подготовку. Состоялись практические тренировки по военной топографии, радиационной, химической и биологической защите. Обучаемые дополнили имеющиеся и получили новые знания в дрессировке и содержании четвероногих напарников.

Росгвардия по Тюменской области ВКонтакте | Фото: Росгвардия по Тюменской области ВКонтакте

Все росгвардейцы успешно прошли итоговую аттестацию. Инструктор кинологической группы Северо-Западного округа Росгвардии прапорщик Андрей Литвиненко – один из них. Не подвела своего наставника и пятилетняя немецкая овчарка по кличке Зевс. В тандеме работают всего полгода, но этого времени хватило, чтобы между ними установился хороший контакт. Доказательство тому – отличный результат аттестации.

"До встречи со мной Зевс работал в патрульно-розыскной службе. Теперь, после переподготовки, освоил умения и навыки в минно-розыскной деятельности. Был уверен в его способностях и не сомневался в успехе при сдаче зачетов. Молодец, Зевс! И я не мог подвести своего четвероногого напарника – основательно готовился к аттестации. Благодарю начальника и инструкторов центра за основательный и требовательный подход. Уверен, что каждый из обучаемых приобрел новые знания и опыт, а еще – надежных товарищей из разных уголков страны", - поделился прапорщик Андрей Литвиненко.

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# кинологи , Росгвардия

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