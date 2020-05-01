Александр Моор: полпредства президента стали серьезной точкой опоры в жизни страны

admtyumen.ru admtyumen.ru

Институт полномочных представителей президента стал одним из важнейших инструментов наведения порядка и обеспечения целостности страны, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем видеообращении по случаю 20-летия образования в России системы федеральных округов и института полномочных представителей президента.

"Это было непростое время, время серьезных противоречий. Активно формировалось новое региональное законодательство, которое нередко противоречило конституции и федеральным законам. Остро стоял вопрос защиты прав рядовых граждан, существования единого экономического и политического пространства страны", – подчеркнул Александр Моор.

По мнению губернатора, институт полпредства не утратил своей значимости и сегодня, став источником независимой, объективной и профессиональной оценки деятельности региональных органов власти. "Полпредства остаются главными центрами обмена лучшими практиками и межрегиональной координации на уровне округов и серьезной точкой опоры в жизни нашей страны", – считает губернатор.