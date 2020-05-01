Этапы конкурса "Учитель года России" пройдут в регионах до 20 сентября

| Фото: Пресс-служба Минпросвещения России | Фото: Пресс-служба Минпросвещения России

Региональные этапы всероссийского конкурса "Учитель года России" продлены до 20 сентября, сообщает Минпросвещения России. Об этом в ходе совещания с регионами в режиме видео-конференц-связи заявил заместитель министра Виктор Басюк.

Заместитель министра уточнил, что в настоящее время региональные этапы конкурса прошли менее чем в трети субъектов РФ в силу сложившейся эпидемиологической обстановки.

"Мы рассчитываем провести установочный семинар для победителей региональных этапов, который будет включать в себя первый, очно-заочный, этап конкурса, с 28 сентября по 4 октября, чтобы все претенденты на участие в заключительном этапе имели возможность 5 октября принять участие в мероприятии, посвященном Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце", – рассказал Виктор Басюк.

Заключительный федеральный этап конкурса планируется провести с 2 по 10 ноября в период осенних каникул в Волгограде.