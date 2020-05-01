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"Тюмень" победила в матче виртуального чемпионата ПФЛ

Спорт, 18:43 14 мая 2020

ФК "Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте (архив)

ФК "Тюмень" победил "Челябинск" в виртуальном первенстве группы "Урал-Приволжье" профессиональной футбольной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Соревнования проходят в соцсети "ВКонтакте". Побеждает команда, набравшая за сутки большее количество голосов. Противостояние болельщиков "Тюмени" и "Челябинска" вышло напряженным. За сибиряков проголосовало всего на 12 человек больше. В итоге тюменцы взяли верх со счетом 1:0.

Результаты виртуальных битв добавлены к реальной таблице осенней части турнира в группе "Урал-Приволжье". "Тюмень", набравшая 26 очков, осталась на 10 месте.

Трио лидеров составляют "Челябинск" (57 баллов), "КАМАЗ" из Набережных Челнов (53) и тольяттинский "Акрон" (44). Все они в последнем туре потерпели поражения. "КАМАЗ" - от "Зенита-Ижевска", а "Акрон" - от "Лады-Тольятти".

Поддержать "Тюмень" в следующих виртуальных матчах можно на официальной странице клуба.

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# социальные сети , ФК Тюмень , футбол

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