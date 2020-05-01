На полях Казанского района работают семьдесят семь посевных агрегатов

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77 посевных агрегатов работают на полях Казанского района. Из них 27 – посевные комплексы, в том числе, девять – импортного производства. Ряд предприятий в нынешнюю посевную кампанию выпустил на поля новую технику.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник управления по развитию АПК Казанского района Сергей Долгих.

"Агрокомплекс "Маяк" и агрофирма "Новоселезнево" в эту посевную кампанию выпустили на поля новую технику. Они приобрели в лизинг и кредит тракторы и посевные комплексы отечественного производителя, которые хорошо зарекомендовали себя", - уточнил он.

По словам Сергея Долгих, в 2020 году погодные условия позволили труженикам выйти в поле раньше обычного примерно на две недели. Так, к боронованию казанские земледельцы приступили 13 апреля. А 23 апреля уже начался сев. Раньше посевная обычно стартовала 8-9 мая.

В посевной кампании участвуют восемь крупных и 23 крестьянско-фермерских хозяйства. 57 тыс. 407 га – площадь ярового сева. Посевной клин состоит: зерновые и зернобобовые около 52 тыс. га, остальное - однолетние, многолетние травы и кормовые культуры.

"Все хозяйства в районе ведут посевную кампанию ровно. Приблизились вплотную к 50 процентам. Чуть впереди Мичуринская свиноводческая компания, ООО "Сельхозинтеграция", рядом с ними агрокомплекс "Маяк", агрофирма "Новоселезнево". Вначале сеяли серые культуры: ячмени, овсы, горох. Горох завершили. Сеют первые сроки однолетних трав, которые пойдут на корм. Более 70 процентов однолетки засеяно на сегодня. Практически все хозяйства одновременно ведут сев пшеницы", - рассказал начальник управления по развитию АПК Казанского района.

В Казанском районе практически все крупные хозяйства имеют базу по производству собственных семян. Более 13 тыс. тонн семян заготовили они для ярового сева. Весь семенной материал прошел сертификацию. В качестве сортообновления и замены кондиционности, хозяйства приобрели более 2 тыс. тонн элитных семян: ячмень, пшеница ранних сроков созревания.

Более 3,5 тыс. тонн минеральных удобрений закупили в этот раз хозяйственники Казанского района.

Как заметил Сергей Долгих, на господдержку, в частности, несвязную поддержку за засеянный гектар, в Казанском районе претендуют 17 хозяйств. 15 представили в региональный департамент АПК пакет документов, из них девять уже получили помощь, остальные – в ближайшее время. Началась подготовка документов для получения субсидии за закупленные минеральные удобрения и элитные семена.

"Погодные условия нам сопутствуют, ранняя весна, положительные температуры, к нашему счастью прошел дождь до 10 миллиметров, еще обещают осадки. То, что посеяли, достаточно обильно польется и даст хорошие всходы", - уверен сообщил начальник управления по развитию АПК Казанского района Сергей Долгих.

Анжела Лебедева