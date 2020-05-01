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Пьяная компания опрокинулась на машине в Тюменской области

Происшествия, 11:20 15 мая 2020

sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Нетрезвая компания попала в ДТП на дороге Тюмень-Нижняя Тавда-Междуреченский 14 мая. У четырех пассажиров легкового автомобиля диагностировали тяжелые травмы.

ДТП произошло в 21 час на 92-м км дороги. Здесь опрокинулся автомобиль ВАЗ-2114.

"Эта недостроенная дорога находится на консервации. Там установлен знак "Тупик", но тем не менее эта компания поехала туда. Водитель и четверо пассажиров находились в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 0,80 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Водитель не получил травм. Пострадали четверо пассажиров. Мужчины 1987, 1978, 1977 и 1992 годов рождения госпитализированы с тяжелыми травмами. Обстоятельства аварии выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пьяная езда

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