Викуловские семьи активно оформляют президентские выплаты на детей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 70% викуловских семей, имеющих право на материнский капитал, оформили выплату 5 тыс. рублей на детей в возрасте до трех лет. Остальные получат деньги в течение мая и июня.

Как напомнила специалист-эксперт территориального управления Пенсионного фонда в Викуловском районе Ольга Герань, по указу президента право на такую выплату имеют все семьи с детьми в возрасте до трех лет, независимо от наличия материнского капитала. Подать заявление можно через личный кабинет на сайте ПФР или через Госуслуги.

Отметим, что всего в Викуловском районе получателями материнского капитала за все время действия программы стали более тысячи семей.

Евгения Шевцова