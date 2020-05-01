Готовность школ к началу нового учебного года проверили в Тюменском районе

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Приемку образовательных учреждений Тюменского района, несмотря на пандемию, начали представители МЧС, МВД, Роспотребнадзора и других организаций. Обследованы три дошкольных учреждения, три школы, два учреждения дополнительного образования, сообщает администрация района.

Инспекторы Госпожнадзора акцентировали внимание на исправности автоматической пожарной сигнализации, прохождении сигнала о срабатывании сигнализации в подразделение пожарной охраны, уточнили наличие первичных средств пожаротушения и осмотрели состояние эвакуационных выходов.

Руководителям организаций специалисты государственного пожарного надзора в очередной раз напомнили о соблюдении требований пожарной безопасности.

По результатам приемки образовательных учреждений в Богандинском муниципальном образовании грубых нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.