  • 15 мая 202015.05.2020пятница
  • USD73,9298
    EUR79,9033
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На пятнадцать тысяч рублей обманул мошенник жителя Ишима

Происшествия, 18:20 15 мая 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более 15 тыс. рублей перевел мошеннику житель Ишима. Молодой человек решил совершить покупку обуви на сайте одного из интернет-магазинов, сообщает УМВД Тюменской области.

Полицейские установили, что 23-летний местный житель перечислил деньги в счет оплаты товара.После этого связь с продавцом прекратилась. Осознав, что стал жертвой мошенника, ишимец обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время полиция устанавливает личность, причастную к совершению преступления.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# интернет-магазин , Ишим , мошенничество , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:37 15.05.2020"Человека живого" оштрафовали за езду без водительских прав
19:14 15.05.2020Тоболяк украл у знакомого пенсионера семь тысяч рублей
18:20 15.05.2020На пятнадцать тысяч рублей обманул мошенник жителя Ишима
17:43 15.05.2020Наркомана из Винзилей отправили в колонию за кражи из грузовых поездов