На пятнадцать тысяч рублей обманул мошенник жителя Ишима

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более 15 тыс. рублей перевел мошеннику житель Ишима. Молодой человек решил совершить покупку обуви на сайте одного из интернет-магазинов, сообщает УМВД Тюменской области.

Полицейские установили, что 23-летний местный житель перечислил деньги в счет оплаты товара.После этого связь с продавцом прекратилась. Осознав, что стал жертвой мошенника, ишимец обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время полиция устанавливает личность, причастную к совершению преступления.