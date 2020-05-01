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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области с начала пандемии скончалось семь человек с COVID-19

Хроники коронавируса, 14:25 16 мая 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Семь пациентов с коронавирусом скончались за весь период пандемии в регионе, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

За минувшие сутки в Тюменской области было подтверждено 45 новых случаев заболевания, всего с начала пандемии - 1 тыс. 102.

20 человек выздоровели, за весь период - 399 человек. Получают лечение 696 пациентов, из них шестеро подключены к ИВЛ. Заболели шесть детей(из общего числа болеющих).

132 человека размещены в обсерваторе, из них двое детей. 4 тыс. 447 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 656 человек находятся на перевахтовке.

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