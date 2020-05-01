От жителей Тюменской области ждут работы на конкурс "Семейная история"

От жителей Тюменской области ждут работы на конкурс «Семейная история» | Фото: Родительский клуб школы № 94 Тюмени От жителей Тюменской области ждут работы на конкурс «Семейная история» | Фото: Родительский клуб школы № 94 Тюмени

Конкурс "Семейная история", который проходит в рамках семейного фестиваля "Любовь и верность", стартовал 15 мая, заявки принимают до 26 июня. Победителей объявят 11 июля на фестивале.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель ТОБОО "В защиту жизни. Тюменская область" Наталья Неделько.

"Данный конкурс мы проводим в четвертый раз в рамках фестиваля "Любовь и верность". Участники могут рассказать историю о своей семье, ближайших родственниках. Что это дает? Возможность знать и уважать свой род, предков. Понять, что можно взять в жизнь, опираясь на поступки, дела родственников. Это даст возможность проявить большее уважение и сочувствие к их судьбам. Как мы относимся к ним, так мы и относимся к себе. Важно помнить в своем роду всех, это и есть - связь поколений", - рассказала она.

В конкурсе могут принять участие представители учреждений, организаций, инициативные группы, частные лица, дошкольники, школьники, студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования и все желающие до 35 лет.

Для участия в конкурсе "Семейная история" необходимо до 26 июня прислать работу на электронный адрес ZZH8908873162@yandex.ru или личным сообщением во ВКонтакте.

Работа должна быть написана на русском языке, объемом не менее пяти страниц А4. Наличие семейных фотографии приветствуется. Проект может быть создан в соавторстве. Эксперты конкурса определят наиболее яркие презентации. Назовут победителей. Участников отметят благодарственными письмами, а победителей дипломами и призами.

Учредителем конкурса является Тюменская областная благотворительная общественная организация защиты детства, семьи и нравственности "В защиту жизни".

Как заметила Наталья Неделько, первыми, кто откликнулся на участие в конкурсе "Семейные истории", стали родительские клуб школы. Так, в тюменской школе № 94 специально к конкурсу занялись составлением генеалогических древ. "Чтобы не потерять историю семьи, как раз и составляют такое древо. Поколения меняются, младшие не знают ничего о старших, поэтому генеалогические древа помогают восстанавливать знания о родственниках. Присоединяйтесь", - призвала руководитель родительского клуба школы № 94 Тюмени Ольга Черкасова.

Анжела Лебедева