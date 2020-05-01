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Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары

Общество, 09:01 17 мая 2020

www.mos.ru

Шанс заразиться коронавирусом в магазине после отмены ограничительных мер от других посетителей или кассиров гораздо выше, чем от товаров.

Такое мнение высказал в интервью вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев, пишет РИА Новости.

По его словам специалиста, чтобы обезопасить себя от заражения, нужно посещать магазины только в масках и перчатках, а по возвращении домой мыть все купленные товары или перекладывать их в чистую посуду. Вирусолог также отметил, что всегда следует обрабатывать товары, которые продаются без упаковки, в частности фрукты и овощи. Для этого достаточно помыть их с мылом или подержать некоторое время в горячей воде.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря 2019 года в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ, во всем мире заражены почти 4,4 млн. человек, более 300 тыс. умерли.

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