Тюменцы подключились ко Всероссийскому онлайн-конкурсу #яГоТОв

| Фото: группа ВКонтакте "ГТО в Тюмени" | Фото: группа ВКонтакте "ГТО в Тюмени"

Министерство спорта России совместно с федеральным оператором комплекса ГТО запустили онлайн-конкурс #яГоТОв, чтобы привлечь граждан к занятию спортом дома в условиях самоизоляции.

Конкурс проводится до 1 июня и состоит из четырех этапов: по итогам каждой недели организаторы выбирают лучших участников и разыгрывают подарки в прямом эфире.

Подключиться к онлайн-марафону можно в любое время. Для этого нужно подписаться на официальные аккаунты комплекса ГТО в Instagram (@vfsk_gto) или во "ВКонтакте" (vk.com/vfsk_gto), после чего записать видео с выполнением пяти базовых упражнений.

За четыре минуты участникам нужно 15 раз отжаться от пола, 15 раз выполнить упражнение на пресс, выполнить наклон вперед из положения стоя, 30 раз присесть и оставить еще 30 секунд на классическую планку.

Главные призы конкурса – умные аудиоколонки с голосовым помощником, а также подписки на сервисы электронных книг, сообщает "Тюменская область сегодня".

Так как режим повышенной готовности в Тюменской области продлили до 31 мая, центры тестирования ВФСК ГТО остаются закрытыми. Всю актуальную информацию о спортивном комплексе можно получить в группе "ГТО в Тюмени" .