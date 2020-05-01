В Тюменской области стартует акция дорожной безопасности

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Акция дорожной безопасности "Внимание – дети" пройдет в Тюменской области с 18 мая по 14 июля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"За время самоизоляции дети отвыкли от дорожного движения, им трудно ориентироваться в условиях интенсивной транспортной среды. Автоинспекторы проведут с юными участниками дорожного движения и их родителями разъяснительную работу у перекрестков, пешеходных переходов, у велосипедных дорожек, во дворах и жилых зонах", - говорят сотрудники ГИБДД.

В рамках региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения" изготовлены наглядные пособия: закладки, открытки и плакаты, которые напомнят детям о правилах дорожной безопасности. В мероприятиях примут участие волонтеры, которые вручат эти наглядные материалы школьникам.

В 2020 году число ДТП с участием детей в Тюменской области уменьшилось почти на треть: в 69-и дорожных авариях погибли четыре ребенка, 80 детей ранены. Более 80 % ДТП с участием детей в регионе происходит по вине взрослых водителей.