Тюменцы присоединились к акции "Соловьиные вечера"

| Фото: с личной страницы Марии Лупинос во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Марии Лупинос во ВКонтакте

Первые встречи обыкновенных соловьев в рамках проведения экологической акции "Соловьиные вечера-2020" зафиксированы в Тюмени и по югу Тюменской области.

Об этом на своей странице во ВКонтакте написала орнитолог, доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос.

Союз охраны птиц России ежегодно проводит акцию "Соловьиные вечера". Впервые она прошла в Воронеже в 1999 году, с 2000 года стала проводиться в Москве, а позднее и в других российских городах. Цель акции одновременно и научная, и эколого-просветительская. С одной стороны, она позволяет собрать данные о численности соловьев в городе, а с другой – привлечь внимание горожан к птицам и проблемам их охраны.

В Тюмени и Тюменской области первых соловьев успели запечатлеть: Вера Швецова, 11 мая в районе аэродрома "Плеханово"; Александр Иванов, 12 мая в парке им. Н. Я. Чукмалдина в с. Кулаково; Дмитрий Поршнев, 12 мая в Ялуторовске; Любовь Докучаева, 15 мая в микрорайоне "Дом Обороны" Тюмени; Надежда Богомякова, 16 мая в дер. Чащино; Мария Лупинос, 16 мая в лесопарке им. Ю. А. Гагарина; Елена Полякова, 17 мая в окрестностях п. Боровский; Елена Широбокова, 17 мая в Тюмени по ул. Щербакова и на Московском тракте.

Данные о поющих соловьях в Тюмени и Тюменской области принимаются до 31 мая.

Участникам акции "Соловьиные вечера" предлагают загрузить информацию о встречах с этими певцами на сайте http://luscinia-luscinia.ru или оставлять сообщения в группе Тюменское отделение Союза охраны птиц России vk.com/rbcu.tyumen.

Каждый участник акции награждается именным свидетельством и памятным сувениром от Тюменского отделения Союза охраны птиц России.

Анжела Лебедева