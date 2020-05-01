Тренеров детских волейбольных команд приглашают на онлайн-конференцию
Первая международная онлайн-конференция по волейболу для детских тренеров пройдет 21 мая, сообщает Всероссийская федерация волейбола.
Конференция будет состоять из четырех частей и продлится четыре месяца.
21 мая в течение семи часов выступят эксперты мирового уровня: известный итальянский тренер молодежных команд, технический координатор по обучению тренеров в Сардинии и Средней Италии Манлио Пускеду, российский врач-хирург, заведующий отделением травматологии и ортопедии ЦКБ РАН Евгений Гончаров, практикующий спортивный психолог, заведующий лабораторией спортивной психологии Московского института психоанализа Константин Бочавер.
Участие в конференции бесплатное, необходима обязательная регистрации по ссылке.