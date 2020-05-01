Более восьми тысяч тюменцев пострадали от укуса клещей

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

8 тыс. 40 тюменцев обратились за медицинской помощью по поводу присасывания клещей по данным на 18 мая. Из них 2 тыс. 23 – это дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

14 мая был зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом, случаев заболевания клещевым энцефалитом не выявлено. Всем пострадавшим назначена экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

Специалисты рекомендуют исследовать снятых клещей на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона было исследовано от населения 872 клеща. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 18 клещах, возбудитель клещевого боррелиоза - в 436.

Для предотвращения присасывания клещей на городских территориях проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработана территория в 3 тыс 500 га.

C начала года привито от клещевого энцефалита 40 тыс. 436 человек, из них 10 тыс. 376 - дети до 14 лет.

В случае присасывания клеща жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Ленина, 69). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.