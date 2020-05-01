Новое оборудование для диагностики рака используют в Медицинском городе

| Фото: пресс-служба Медицинского города | Фото: пресс-служба Медицинского города

Современный эндоскопический комплекс используют специалисты Медицинского города для диагностики рака поджелудочной железы. Он позволяет врачам проводить высокоинформативное исследование, снижая риск осложнений среди пациентов, сообщает областной департамент здравоохранения.

Новый эндоскопический комплекс позволяет выполнять эндоскопическое ультразвуковое исследование органов желудочно-кишечного тракта с возможностью одномоментной пункции биологического материала. Пройдя тщательную подготовку, врачи-эндоскописты успешно применяют современную методику среди пациентов с опухолями поджелудочной железы.

"Поджелудочная железа расположена забрюшинно, поэтому доступ к ней значительно затруднен. Ранее в нашем учреждении была возможность выполнять только чрезкожную пункцию, когда хирурги под контролем УЗИ специальной иглой делают прокол на коже, проходят брюшную полость и только потом попадают в поджелудочную железу. Такая методика достаточно эффективна, но может сопровождаться определенными нежелательными явлениями. Одно из них – контаминация опухолевыми клетками канала, по которому проходит биопсийная игла", - пояснил заведующий отделением эндоскопии Медицинского города Константин Щепкин.

По словам врача, пункция под контролем эндосонографии является самым современным методом исследования новообразований поджелудочной железы, который широко применяется в крупнейших медицинских центрах. Теперь данная методика доступна и для тюменских специалистов.

"Особенность метода состоит в том, что биопсия иглой выполняется по наиболее короткой траектории. Через пищевод в просвет желудка и далее двенадцатиперстной кишки проводится эндоскоп, который передает нам не только видео, но и ультразвуковое изображение. Эндоскоп подводится непосредственно к опухоли и через стенку желудка или двенадцатиперстной кишки, минуя брюшную полость, выполняется забор материала для верификации диагноза. Так мы получаем материал для гистологического и цитологического исследования, значительно снижая риск осложнений у пациента", - добавил он.

Пункция поджелудочной железы выполняется для определения характера новообразования. В дальнейшем это дает возможность подобрать наиболее подходящий курс химиотерапии для пациента.

В 2019 году в Тюменской области зарегистрировано 177 впервые выявленных случаев заболевания раком поджелудочной железы.