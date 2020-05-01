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Нетрезвую водительницу Toyota Auris с ребенком в салоне задержали на трассе Курган – Тюмень

Происшествия, 12:13 19 мая 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль, которым управляла женщина с признаками опьянения, остановили автоинспекторы на автодороге Курган – Тюмень 18 мая. Вместе с ней ехала ее пятилетняя дочь, сообщает региональная Гоставтоинспекция.

"Поздно вечером по требованию инспекторов полка ДПС ГИБДД на федеральной автодороге Курган - Тюмень не остановился автомобиль Toyota Auris. Когда полицейские догнали и остановили машину, то сразу поняли, что женщина-водитель находится в неадекватном состоянии. Кроме нее в салоне находилась маленькая девочка", – рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что женщина едет из Исетска в Тюмень. От прохождения освидетельствования на алкоголь 38-летняя мама пятилетнего ребенка отказалась.

Девочка плакала в машине, сотрудники ГИБДД успокоили малышку и пересадили в патрульный автомобиль. Сотрудник по делам несовершеннолетних передала девочку вызванным на место инцидента родственникам.

Во время заполнения административных документов женщина-водитель ударила инспектора по лицу, вела себя агрессивно. Ранее ее не задерживали пьяной за рулем. Она пояснила, что на даче у подруги отмечала день рождения старшего сына, пила спиртное.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяная езда

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