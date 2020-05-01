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ФК "Тюмень" может обогнать новотроицкую "Носту"

Спорт, 18:13 19 мая 2020

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На десятом месте с 29 очками футбольная команда "Тюмень" завершила сезон в группе "Урал-Приволжье" Олимп-Первенства России. Однако в виртуальном турнире, который проходит в социальной сети "ВКонтакте", сибиряки могут улучшить этот результат, сообщает пресс-служба клуба.

В очередном матче, который длился ровно сутки, болельщики сибиряков отдали намного больше голосов, чем соперники, и победили тольяттинский "Акрон" со счетом 1:0.

После 27 тура виртуальная "Тюмень" набрала 29 очков и занимает десятое место. Строчкой выше расположилась новотроицкая "Носта", у которой всего на два балла больше.

Опередить южноуральцев есть шанс уже в ближайшем туре. В нем "Тюмень" пока побеждает "Урал-2" из Екатеринбурга. Отдать свой голос можно на странице команды во "ВКонтакте". Трио лидеров пока составляют "Челябинск", "КАМАЗ" и "Зенит-Ижевск".

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# ФК "Тюмень"

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