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Участников нашумевший поездки на Mercedes по Тюмени привлекли к ответственности

Происшествия, 10:36 20 мая 2020

Управление МВД России по Тюменской области (архив) | Фото: Управление МВД России по Тюменской области (архив)

Участников резонансной поездки на автомобиле Mercedes по городу Тюмени, закончившейся наездом на препятствие, привлекли к административной ответственности. Во время ДТП один из участников вел прямой эфир в Instagram, сообщает региональная Гоставтоинспекция.

Напомним, ДТП произошло днем 18 мая на ул. Мельникайте в Тюмени. Иномарка въехала в столб в районе студгородка. Была организована проверка.

Полицейские выяснили, что собственник автомобиля - 19-летний студент ТИУ. "Машину ему купили родители, водительского удостоверения у молодого человека нет, он учится в автошколе. Иномарку он доверил своему знакомому, сам находился в салоне в качестве пассажира", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудникам ГИБДД хозяин автомобиля пояснил, что, передавая машину товарищу, не поинтересовался, есть ли у того водительское удостоверение.

26-летний водитель автомобиля привлечен к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, выезд на встречку, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, неиспользование ремня безопасности им самим и пассажирами, а также за оставление места ДТП. Общая сумма штрафных санкций составляет 24 тыс. рублей.

На собственника машины составлен материал за неиспользование ремня безопасности.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , штрафы

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