Участников нашумевший поездки на Mercedes по Тюмени привлекли к ответственности
Участников резонансной поездки на автомобиле Mercedes по городу Тюмени, закончившейся наездом на препятствие, привлекли к административной ответственности. Во время ДТП один из участников вел прямой эфир в Instagram, сообщает региональная Гоставтоинспекция.
Напомним, ДТП произошло днем 18 мая на ул. Мельникайте в Тюмени. Иномарка въехала в столб в районе студгородка. Была организована проверка.
Полицейские выяснили, что собственник автомобиля - 19-летний студент ТИУ. "Машину ему купили родители, водительского удостоверения у молодого человека нет, он учится в автошколе. Иномарку он доверил своему знакомому, сам находился в салоне в качестве пассажира", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Сотрудникам ГИБДД хозяин автомобиля пояснил, что, передавая машину товарищу, не поинтересовался, есть ли у того водительское удостоверение.
26-летний водитель автомобиля привлечен к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, выезд на встречку, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, неиспользование ремня безопасности им самим и пассажирами, а также за оставление места ДТП. Общая сумма штрафных санкций составляет 24 тыс. рублей.
На собственника машины составлен материал за неиспользование ремня безопасности.
Инна Пахомова