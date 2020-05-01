Повредившего машину коллеги тюменца задержали полицейские

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

44-летнего мужчину, подозреваемого в повреждении автомобиля коллеги, задержали тюменские полицейские, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

Ранее в тюменскую полицию поступила информация о повреждении транспортного средства, стоящего у административного здания.

Прибывшие на место стражи правопорядка задержали и доставили в отдел полиции местного жителя. "Выяснилось, что тюменцы, будучи коллегами, часто конфликтовали. В день преступления подозреваемый назначил встречу заявителю, чтобы выяснить отношения. Мужчины не смогли пойти на примирение, перешли к взаимным оскорблениям. Затем злоумышленник решил отомстить коллеге. Он разбил стекла автомобиля Daewoo Matiz, а также проткнул колеса", – рассказали в пресс-службе городской полиции.

Сумма ущерба составляет 20 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества". Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.