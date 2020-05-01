Тюменские студенты запустили спортивный челлендж к юбилею ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Челлендж "1930", посвященный юбилею ТюмГУ, запустили студенты, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Свое 90-летие Тюменский госуниверситет отметит осенью 2020 года. В условиях пандемии и удаленного общения студенты призывают отметить дату активно. В честь этого события студенты решили запустить челлендж.

Их инициативу поддержали в управлении молодежной политики и управлении стратегических коммуникаций. Всех объединило общее желание сделать событие ярким и запоминающимся. Организаторы приглашают выпускников и работодателей, сотрудников и абитуриентов, всех тех, кто любит университет.

Чтобы стать участником, нужно скачать одно из приложений для пробежки, выйти на пробежку в удобное время, соблюдая меры предосторожности и дистанцию от других людей на улице и зафиксировать свой результат с помощью приложения.

Далее надо поделиться своим результатом здесь (впишите в специальное окошко количество км, которое вы пробежали, прикрепите скриншот из приложения и ссылку, если размещали его в своих социальных сетях).

Программа будет суммировать количество километров, которое участники пробежали вместе, пока отметка не достигнет 1930. Каждый день организаторы будут фиксировать в историях официального аккаунта ТюмГУ в Инстаграме, сколько на данный момент километров пройдено.

Список приложений, которые помогут фиксировать пройденное количество километров: на Android - Nike Run Club, фитнес-трекер для бега от adidas, Strava Бег и велоспорт; на iOS - Nike Run Club, Adidas Running от Runtastic, активность (тренировки разных видов, в том числе и бег даже в спортзале).