Любителя пьяной езды отправили в колонию-поселение

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На год и три месяца отправил суд в колонию-поселение жителя Бердюжского района. 42-летний мужчина осужден за пьяную езду, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 29 февраля нетрезвый мужчина поехал кататься на автомобиле своего отца. О пьяном водителе в полицию сообщили местные жители.

На 13 км автодороги Бердюжье-Армизонское машина сломалась и к ней подъехали сотрудники ГИБДД. Освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Также было установлено, что он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду и угрозу убийством.

Суд назначил ему один год и три месяца колонии-поселения и на три года лишил его водительских прав.