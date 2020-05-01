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Любителя пьяной езды отправили в колонию-поселение

Происшествия, 14:35 21 мая 2020

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На год и три месяца отправил суд в колонию-поселение жителя Бердюжского района. 42-летний мужчина осужден за пьяную езду, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 29 февраля нетрезвый мужчина поехал кататься на автомобиле своего отца. О пьяном водителе в полицию сообщили местные жители.

На 13 км автодороги Бердюжье-Армизонское машина сломалась и к ней подъехали сотрудники ГИБДД. Освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Также было установлено, что он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду и угрозу убийством.

Суд назначил ему один год и три месяца колонии-поселения и на три года лишил его водительских прав.

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# Бердюжский район , пьяная езда , суд , уголовное дело

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