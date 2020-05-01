Николай Брыкин продолжает оказывать поддержку тюменским ветеранам

Фото Дмитрия Коновалова Фото Дмитрия Коновалова

Очередная партия продуктовых наборов в Тюмени будет передана бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей. Акция проходит по инициативе депутата Госдумы Николая Брыкина.

На этой неделе для Тюменской областной общественной организации бывших узников фашистских концлагерей было сформировано 34 набора. В них вошли мясные и молочные продукты, кондитерские товары, мука, масло, сахар и многое другое. Подарки от депутата на дом ветеранам доставят добровольцы волонтерского центра "Единой России" и ОНФ.

Ранее 37 таких же наборов получили члены другой общественной организации, объединяющей малолетних узников фашистских концлагерей, еще 21 – ветераны-пограничники – участники Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи.

Председатель региональной организации бывших узников концлагерей Валентин Котенко поблагодарил всех причастных за заботу о ветеранах и отметил, что Николай Брыкин тесно сотрудничает с общественниками, в частности, помог им выпустить дополнительный тираж книги с воспоминаниями тюменских узников "Закаленные в невзгодах".