Более ста пятидесяти пяти саженцев высадили лесничие Тюменской области

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Более 155 тыс. деревьев и сеянцев высадили лесничие Тюменской области в рамках акции "Сад памяти" с начала сезона, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Акции прошли в Абатском, Армизонском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Заводоуковском, Ишимском, Омутинском, Казанском, Нижнетавдинском, Ярковском, Исетском, Тюменском, Упоровском, Уватском, Юргинском лесничествах.

22 мая пройдет очередное мероприятие акции. Силами специалистов департамента лесного комплекса Тюменской области и подведомственных организаций в Каменском участковом лесничестве будет высажено восемь тысяч хвойных сеянцев на площади 2 га.

"Победа в Великой Отечественной войне – это то, чем гордимся мы и гордятся наши дети. Поэтому, конечно, такие мероприятия мы проводим ежегодно. В этом году лесопосадки приурочены к акции "Сад памяти". Цель этой акции – увековечить подвиг каждого солдата, высадить столько деревьев, сколько людей отдали жизнь за Победу. В рамках акции в лесничествах Тюменской области будет высажено более 200 тысяч деревьев", - говорит начальник отдела проектирования лесохозяйственных мероприятий ГКУ ТО “Тюменское управление лесами” Алексей Загородных.

Напомним, с инициативой высадки 27 млн деревьев в честь погибших в Великую Отечественную войну выступили Всероссийское добровольческое движение "Волонтёры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Инициативу поддержали Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральное агентство лесного хозяйства, и многие другие.

Активно участвуют в акции "Сад памяти" и жители Тюменской области. Дистанционно принять участие в акции "Сад памяти" может любой желающий. Для этого нужно высадить дерево на собственном участке, разместить информацию о его местонахождении на интерактивной карте на сайте садпамяти2020.рф и разместить фотографии со своим маленьким личным "Садом памяти" в соцсетях, сопроводив рассказ о своих героях хештегом акции #СадПамятиДома.

Также можно поучаствовать в акции, разместив в соцсетях снимок семейной поделки, рисунка или аппликации в виде дерева.

Условия участия размещены на официальном сайте садпамяти2020.рф и в одноименном приложении ВКонтакте.