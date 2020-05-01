О праве на субсидию из федерального бюджета напомнили предпринимателям региона

| Фото: www.utmn.ru/ | Фото: www.utmn.ru/

Более 9 тыс. 500 представителей малого и среднего бизнеса направили заявления на получение субсидий из федерального бюджета, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

На их расчетные счета уже поступило 311 млн рублей, выплата начислена на 25 тыс. человек, включая самих индивидуальных предпринимателей. Об этом рассказала заместитель руководителя УФНС России по Тюменской области Ольга Иванова.

Право на получение субсидий субъектам МСП имеют более 19 тыс. налогоплательщиков; проверить, положена ли предпринимателю выплата, можно с помощью сервиса ФНС; заявление за апрель необходимо представить до 1 июня 2020 года.

Ольга Иванова отметила, что основная ошибка при заполнении заявления - неверное указание банковских реквизитов. Направить заявление можно на сайте ФНС в личном кабинете, по почте или через боксы, расположенные в налоговых органах.

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