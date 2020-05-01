Четыре предприятия зарыбили водоемы Казанского района

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Четыре предприятия занимаются товарным производством рыбы на территории Казанского района. 35 млн личинок пеляди выпустили они в водоемы в период с 1 по 13 мая.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник управления по развитию АПК Казанского района Сергей Долгих.

"Зарыблением водоемов в этом году занимались – это основное - ЗАО "Казанская рыба", ИП "Задорожных", ООО "Рыбсервис" и на одном озере работает Сладковское ТРХ. "ЗапСиббиоресурс" не зарыблялся, предприятие планирует заняться выращиванием маточного поголовья, получать икру и инкубировать ее. Предприятие "Сокол" в этом году не зарыблялось, потому что у них та рыба, которая была запущена в прошлом году, она по осени не дошла до товарной, будет расти дальше", - рассказал он.

Условия для выпуска личинок пеляди в водоемы в этом году благоприятные, отмечает Сергей Долгих. Рыбоводческие предприятия Казанского района закупают личинку пеляди в основном в Тобольске, Челябинске и ряде других племенных хозяйств страны.

"В 2020 году выпущено в озера более 35 миллионов личинок пеляди. В основном это пелчир – гибрид пеляди, есть личинки пеляди речной и "Казанская рыба" 200 тыс. штук зарыбила нельмой. В 2019 году в Казанском районе выловили 1 тыс. 300 тонн рыбы. Это очень хороший показатель. "Казанская рыба" переработала около 900 тонн на своем заводе", - говорит начальник управления по развитию АПК Казанского района.

Предприятия, занимающиеся выращиванием и переработкой чешуйчатых, могут рассчитывать на господдержку. Для них предусмотрено субсидирование за малька и выплата части расходов за приобретенное оборудование.

Анжела Лебедева