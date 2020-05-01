Рядовые Бессмертного полка: злость, корысть да зависть были чужды ветерану войны Семену Винокурову

Фото из семейного архива Виктора Заусайлова Фото из семейного архива Виктора Заусайлова

Новый 1942 год 18-летний парень из Голышмановского района встречал под елками на Волхове. Так в своей обычной шутливой манере написал домой в деревню Кармацкая Семен Винокуров, материалы о котором в редакцию прислал его племянник Виктор Заусайлов.

"Ушедший добровольцем на фронт в 1941 году мой дядя Винокуров Семен Иванович, родился, проживал и ушел на фронт из деревни Кармацкая Голышмановского района", - написал он.

Ветеран и в свои преклонные лета, как отмечали журналисты, сохранял ясный ум, память, чувство юмора. Он до 91 года работал на Иркутской слюдяной фабрике. Какой это пример для молодого поколения, для его родственников, которым посчастливилось быть рядом.

О том, что под этими елками они должны были окопаться и готовиться к наступлению, ветеран рассказал спустя многие годы.

"Привезли нас, пацанов, в лес. Кроме сапёрной лопатки, никаких инструментов не было, копать землянки не могли, грунт – песок с галькой. Костры жечь нельзя, чтобы враг не обнаружил. Одна полевая кухня только и дымила еле-еле. Грелись – шинель и фуфайка. С ёлок ветвей наломаем, на землю бросим, ляжем сверху на этот лапник, спина к спине – так и дремали, умывались снегом", - рассказывал он.

Под этими елками его через несколько дней ранило в руку - осколком мины пробило руку, повредило сухожилия. Лечить увезли далеко от фронта — в Горьковскую область, станция Пильна. Рана была серьезная.

После госпиталя Винокурова собирались комиссовать — врачи решили, что для строевой он больше не годится. Но ребята, с которыми лежали вместе в палате, отправились на пересыльный пункт, где формировался 26-й танковый корпус. Поехал и Семен Винокуров с ними.

Так он стал командиром расчета 76-миллиметровой противотанковой пушки 14-й мотострелковой бригады 26-го танкового корпуса.

В составе этого танкового корпуса Семён Винокуров воевал до победы. Брали Орёл, Минск, Белоречицу, освобождали от фашистов Варшаву, Польшу. 26-й танковый корпус дошел до Одера — салютовал Победе, соединившись с английскими войсками.

После войны Семён Винокуров служил в Германии ещё два года, а потом вернулся в Кармацкую. Недолго дома погостил, предложили ему учёбу в Ленинграде в школе по линии службы безопасности. После её окончания попал по распределению в Иркутск, который стал для него родным городом. Здесь родились сын и дочь. Службу в органах госбезопасности оставил, устроился на горнорудный комбинат, потом на слюдяную фабрику. Работал слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики, ремонтирует весы, манометры, часы. Общий трудовой стаж Семёна Ивановича – 74 года.

Никогда Семён Винокуров не забывал родную деревню. Когда брат был живой, и на покосе вместе работали, и на речку ходили рыбачить. И до места, где раньше мельница стояла, пешком прогуливались, это километра два от деревни. А когда приезжал в последний раз в 2014 году - всё больше из окна на улицу глядел, да сидел на лавочке около избы.

"Злость, корысть да зависть человека со свету сживают, у меня этого не было никогда, наверное, поэтому и живу так долго...", - говорил он.

Семён Иванович Винокуров, как сообщил Совет ветеранов Правобережного округа Иркутска, умер 2 сентября 2015 года на 92-м году жизни.

Спецпроект "Рядовые Бессмертного полка" будет пополняться воспоминаниями детей, внуков и правнуков Победителей на протяжении всего года. Рассказать о своем герое может каждый.

Борис Олейник