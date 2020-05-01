Рядовые Бессмертного полка: основатель милицейской династии Заусайловых мало рассказывал о войне

Фото из семейного архива Виктора Заусайлова Фото из семейного архива Виктора Заусайлова

В музее истории Тюменской милиции, который открылся 1 марта 1984 года, собран обширный материал об одной из самых славных милицейских династий Тюменской области – семьи Заусайловых.

Ее глава и основатель Дмитрий Петрович Заусайлов пришел на службу в органы внутренних дел в январе 1940 года, воевал на фронте. После войны служил в Аромашевском, Сорокинском, Нижнетавдинском, Тобольском и Исетском районах. Его дело продолжили сын и внук.

Самым ценным экспонатом стали буденовка и шинель, которые носил основатель династии, ушедший из жизни в 1989 году. Об этом "Тюменской линии" рассказал сын Дмитрия Петровича Заусайлова Виктор.

"Родители отца, мои деды, - "самоходы" из Ельца Липецкой губерни по столыпинской реформе прибыли и обосновались в деревне Алексеевка Голышмановского района, - написал он. - Семья у деда Петра Федоровича, была большая, три дочери и четыре сына. Старшие дочери родились еще на старом месте в 90 годах 19 века, а мой отец уже в Алексеевке в 1916 году. До армии, с 1931 года, отец стал работать, а в 1937 году ушел на срочную службу. В январе 1940 года был демобилизован и по путевке РК КПСС был направлен на работу в органы МГБ".

Дмитрий Петрович Заусайлов работал в органах до 1955 года. Вышел в отставку в звании капитана, с должности начальника районного отделения МГБ. Во время войны был два года на фронте на оперативной работе. После был отозван и продолжил работать в своем районе.

"Отец был не многословен и мало, что рассказывал о войне и послевоенном периоде работы, - вспоминает Виктор Заусайлов. - Очень скупо. Это была работа по розыску скрывшихся полицаев, власовцев, бандеровцев. Мы подростками, соберемся вечерами и начинаем отца расспрашивать, и если удавалось разговорить его, то слушали потом раскрыв рты. О том трудном времени, о героизме одних и предательстве других".

В первые годы войны страна вела кровопролитные и тяжелые бои с фашистскими оккупантами. Оставшиеся в тылу старики, женщины и дети взяли на себя заботу об обеспечении фронта всем необходимым для Победы над врагом.

Но были и отщепенцы, привыкшие жить за счет чужого труда, бродяжничали поодиночке, а местами и небольшими группами, болтались по лесам, причиняя населению неприятности. Одна такая группа действовала на границе Вагайского, Аромашевского и Сорокинского районов. Преступники, вооруженные огнестрельным оружием, долгое время оставались безнаказанными. У бандитов была своя система связи и оповещения.

Для задержания преступников была создана оперативная группа, в состав которой вошел и старший оперуполномоченный МГБ Дмитрий Заусайлов. Благодаря умелым и слаженным действиям оперативной группы, вся банда преступников была задержана. Логово банды оказалось на маленьком островке, в зарослях, окруженных со всех сторон водой, где бандиты собирались по команде вожака, только на несколько дней для отдыха. Банда состояла из 18 дезертиров, это были молодые парни, будучи призванными в ряды Советской армии, но бежавшие с фронта.

"После войны, отец оказался единственным живым и братьев. Поэтому он принимал активное участие в жизни своих племянников, - рассказал Виктор Заусайлов. - Помогал им с учебой, силой отправлял учиться в ПТУ, техникумы, институты. Отец по складу характера был резок, настойчив, требователен. В любой работе, даже домашней, все должно было исполняться быстро, все вокруг него должно было крутиться, вертеться, летать. И воспитание наше было довольно жесткое, запросто можно было заработать от него "крепкое словцо". Только уже став взрослыми, мы поняли, что отец был прав. И за это его уважали и мы, его племянники, соседи. А вообще любил ребятню. Частенько в выходной день возьмет на предприятии лошадь, посадит ребятишек с улицы, человек 10-15, на телегу и лес. Костер, печенки из картошки, отправит грибы собирать, травы накосит, чтобы мягче было. Каждый год 9 мая за столом вспоминал всех не вернувшихся с фронта и живых, с кем пришлось пройти дорогами войны".

Виктор Заусайлов прислал в редакцию и фото своей мамы Валентины Ивановны Заусайловой, которая была основателю династии верным другом и соратником.

"Наверное, без ее поддержки и понимания отцу, да и всем нам,было бы гораздо труднее в жизни", - считает он.

Спецпроект "Рядовые Бессмертного полка" будет пополняться воспоминаниями детей, внуков и правнуков Победителей на протяжении всего года. Рассказать о своем герое может каждый – достаточно прислать на электронную почту: 75@t-l.ru фотографию и имя фронтовика, сведения об имеющихся наградах.

Борис Олейник