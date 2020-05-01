Онлайн-беседа с Героем России прошла в Голышмановском городском округе

| Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия"

Онлайн-беседа с Героем России прошла в Голышмановском городском округе. Инициатором патриотического проекта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне стал депутат Госдумы Иван Квитка.

Цикл тематических встреч Героев России с жителями Тюменской области проводится в онлайн-формате. Как подчеркнул Иван Квитка, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, важно уделять особое внимание живому общению с людьми.

"К юбилею Победы в нашем регионе планировались встречи с участием Героев России, чтобы почтить память погибших земляков, возложить цветы к мемориалам, обсудить интересующие людей вопросы. На территории Голышмановского городского округа мы с Героем России Дмитрием Перминовым должны были встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, юнармейцами, людьми старшего поколения, представителями ветеранских организаций, активистами. Но, учитывая текущую обстановку, было принято решение перевести мероприятия в онлайн-формат", – рассказал Квитка.

Один из вопросов был посвящен подвигу Дмитрия Перминова, проявившего мужество в боях на Северном Кавказе. Рискуя жизнью, он спас жизни своих товарищей.

"Сложно ответить, о чем я думал, когда выбрасывал гранату из окопа, которая во время боя упала на спину моему другу. На размышления просто не было времени, счет шел на секунды. Нас в окопе было восемь человек, и если бы граната взорвалась, всех бы перемололо. Я просто схватил гранату и выкинул подальше. А после увидел, что у меня кисти руки нет. Но все остались живы, ни о чем не жалею", – подчеркнул Герой России.

Присутствующая на встрече мама прославленного Героя России Александра Журавлева, руководитель Школы краеведения Голышмановского Совета ветеранов Галина Ивановна Журавлёва задала волнующий ее вопрос о поправках в Конституцию Российской Федерации, в частности, защитит ли основной закон страны социальные права граждан.

"Всегда радует, когда люди почтенного возраста имеют активную гражданскую позицию, осознанно участвуют в жизни родной территории, - отметил Квитка, рассказав собеседнице ключевые положения новой Конституции о социальных гарантиях. - Так, в основном законе страны закреплено, что минимальный размер оплаты труда будет не менее величины прожиточного минимума, а размер пенсий будет индексироваться не реже одного раза в год. Поправками закрепляется также обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий".

Юнармейцы задавали спикерам вопросы о престижности военной службы, о том, с чего начинать свой карьерный рост. Депутаты открыто рассказали участникам встречи о своем жизненном пути, подчеркнув, что в первую очередь надо искренне любить дело, которым занимаешься. "Возможностей реализовать себя много. Защищать интересы своего Отечества можно не только в Вооруженных Силах, но и в спорте, в искусстве, строительстве, работая на земле. Быть полезным в своем деле – вот главное", – отметил Перминов.

Комментируя итоги встречи, Квитка подчеркнул, что, полтора часа беседы прошли быстро, с пользой для всех. "Несмотря на юный возраст, ребята знают о духе товарищества. Они хорошо понимают, как много в жизни значат честь и преданность своему долгу, как важно сохранять память о великом подвиге тех, кто боролся за свободу и независимость Родины", – добавил депутат.