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Радуга талантов расцвела в Сорокино

Общество, 13:44 25 мая 2020

sorokinocdt.ucoz.ru | Фото: sorokinocdt.ucoz.ru

Традиционная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества по итогам учебного года "Радуга талантов" открылась в Центре детского творчества в Сорокино.

Участвуют работы по 15 номинациям в четырех возрастных категориях. Среди них изделия из природного и бросового материалов, кожи, текстиля, дерева, бумаги, вышивка, вязание, бисероплетение, мягкие игрушки и куклы, изделия декоративной лепки, художественное творчество. Особенная номинация 2020 года - "Юбилей Победы". В ней представлены работы на военную тему в смешанной технике, посвященные 75-летию Победы.

"Замечательно, что наши ребята имеют возможность выразить себя и получить признание, ведь сегодня появилось множество нестандартных направлений развития творчества. Дети видят мир по-своему. И на то, как они видят этот мир, стоит взглянуть", - отметила заместитель директора Сорокинского Центра детского творчества Ольга Беллер.

Посетить выставку можно онлайн на сайте Центра.

Евгения Шевцова

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# детское художественное творчество , Сорокинский район

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