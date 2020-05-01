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Центр охраны труда "РОСТ" помогает предприятиям урегулировать последствия несчастных случаев

Общество, 15:04 25 мая 2020

03tmn.ru/ru | Фото: 03tmn.ru/ru

Последствия несчастных случаев на производстве предприятиям поможет урегулировать Центр охраны труда "РОСТ". Об этом рассказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор компании Ольга Войцеховская.

"Произошел несчастный случай на производстве. Как администрации предприятия грамотно действовать в такой ситуации, как наладить взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами? Мы можем оказать содействие в законном разрешении ситуации", - отметила она.

Высококвалифицированные специалисты Центра охраны труда "РОСТ" обеспечат эффективное юридическое сопровождение до полного решения возникших в связи с несчастным случаем проблем.

Чтобы воспользоваться услугами Центра охраны труда "РОСТ", необходимо обратиться по телефонам +7-992-305-89-23, 92-39-65.

Евгений Бабенко

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# несчастный случай , охрана труда

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