Центр охраны труда "РОСТ" помогает предприятиям урегулировать последствия несчастных случаев

| Фото: 03tmn.ru/ru | Фото: 03tmn.ru/ru

Последствия несчастных случаев на производстве предприятиям поможет урегулировать Центр охраны труда "РОСТ". Об этом рассказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор компании Ольга Войцеховская.

"Произошел несчастный случай на производстве. Как администрации предприятия грамотно действовать в такой ситуации, как наладить взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами? Мы можем оказать содействие в законном разрешении ситуации", - отметила она.

Высококвалифицированные специалисты Центра охраны труда "РОСТ" обеспечат эффективное юридическое сопровождение до полного решения возникших в связи с несчастным случаем проблем.

Чтобы воспользоваться услугами Центра охраны труда "РОСТ", необходимо обратиться по телефонам +7-992-305-89-23, 92-39-65.

Евгений Бабенко