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Проект тобольского технопарка отмечен на областном конкурсе "Моя идея.PRO"

Общество, 18:33 25 мая 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Победу в конкурсе "Моя идея.PRO" одержал детский технопарк "Кванториум-Тобольск", сообщает городская администрация.

Всего участие в областном конкурсе приняли 15 муниципалитетов региона. Конкурсанты представили свои идеи по использованию современных технологий в преображении и благоустройстве городов. Тобольский технопарк победил с проектом "Фестиваль инженерных проектов "Пульс города".

Руководитель детского технопарка "Кванториум-Тобольск" Максим Вильцан рассказал, что в учреждении проектная деятельность внедряется на системной основе.

"На сегодняшний день, специалисты, педагоги и воспитанники детского технопарка активно участвуют в конкурсах, грантах и продвигают собственные идеи технической направленности. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка". Квалифицированный состав наставников и материально-техническая база детского технопарка позволяют реализовывать самые смелые идеи", - отметил Максим Вильцан.

Фестиваль инженерных решений "Пульс города" состоится в Тобольске в ноябре 2020 года.

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# детские технопарки , кванториум , Тобольск

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