В Каменском участковом лесничестве высадили девять тысяч деревьев

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Лес вблизи дер. Речкина посадили сотрудники лесного комплекса Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с ограничительными мерами по коронавирусу, акция проведена без привлечения граждан. Сотрудники департамента лесного комплекса, Тюменской авиабаза, Тюменского управление лесами и центра защиты леса высадили почти 9 тыс. хвойных сеянцев.

Мероприятие приурочено к международной акции "Сад памяти", цель которой – высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великую Отечественную войну. С начала лесохозяйственного сезона в Тюменской области прошло 19 мероприятий в рамках акции "Сад Памяти". В честь героев высажено более 170 тыс. маленьких хвойных деревьев. В каждом лесничестве появится свое памятное место, куда можно прийти и вспомнить историю своего героя, рассказать о ней своим детям и сохранить память о личном подвиге героического родственника.

Активно участвуют в акции "Сад памяти" и жители Тюменской области. Дистанционно в ней приняли участие более 500 жителей.

Принять участие в акции "Сад памяти" может любой желающий. Для этого нужно высадить дерево на собственном участке, разместить информацию о его местонахождении на интерактивной карте на сайте садпамяти2020.рф и разместить фотографии со своим маленьким личным "Садом памяти" в соцсетях, сопроводив рассказ о своих героях хештегом акции #СадПамятиДома.

Также можно поучаствовать в акции, разместив в соцсетях снимок семейной поделки, рисунка или аппликации в виде дерева.