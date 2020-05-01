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В ГИБДД рассказали подробности аварии на проезде Заречный

Происшествия, 12:30 26 мая 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Стали известны подробности аварии на проезде Заречный в Тюмени, которая произошла ночью 25 мая. Нетрезвый мужчина сел за руль чужой иномарки, когда хозяйка транспортного средства отошла.

"На машине Toyota Yaris ехали две подруги. Они остановились возле дома номер сорок один. Девушка-водитель пошла в подъезд покормить кота, а ее подруга осталась в машине. Пока владелицы не было в автомобиль забрался нетрезвый мужчина. Злоумышленник выгнал пассажирку, которая оставалась в машине, и уехал", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Мужчина устроил аварию и скрылся с места происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции задержали его на ул. Шишкова. Он бросил автомобиль и пытался бежать, но его задержали.

"Он оформлен по статье 264 ч. 1 за повторное нетрезвое вождение. Вообще, с 2006 года по этой причине его задерживают в пятый раз", – добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП , пьяная езда

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